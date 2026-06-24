Угорщина призупинила просування заявок України та Молдови на вступ до Європейського Союзу, заблокувавши важливий процедурний крок у переговорному процесі.

Про це повідомили два дипломати ЄС, пише Politico, передає ZN.ua.

Київ і Кишинів досягли важливого етапу на шляху до членства в Євросоюзі 15 червня, коли країни-члени ЄС одностайно схвалили відкриття першого переговорного кластера для обох держав.

Це рішення роками блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступав проти вступу України до ЄС. Оскільки заявки України та Молдови політично пов’язані між собою, просування однієї країни було неможливим без другої.

Після відкриття першого переговорного кластера обидві держави розраховували швидко рухатися далі. Зокрема, віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка раніше заявляв виданню POLITICO, що Київ планує відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня.

Однак тепер цей графік опинився під загрозою.

За словами дипломатів, у вівторок Угорщина виступила проти надсилання від імені всіх 27 країн ЄС листа до Європейської ради та Європейської комісії, в якому мала бути викладена спільна позиція держав-членів щодо подальшого просування переговорів.

Для ухвалення такого рішення необхідна одностайна підтримка всіх країн Євросоюзу. Угорщина стала єдиною державою, яка виступила проти. Питання планують повторно розглянути наступного тижня.

Постійне представництво Угорщини при ЄС не відповіло на запит журналістів щодо коментаря.

Цей крок відповідає стриманій позиції нинішнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо вступу України до Євросоюзу.

Хоча уряд Мадяра не заперечував проти відкриття першого переговорного кластера для України, Будапешт наполіг на вилученні зі спільних висновків саміту ЄС фрази «якомога швидше» стосовно українського членства.

Про це повідомив один із дипломатів. Обидва співрозмовники говорили на умовах анонімності через закритий характер переговорних процедур у ЄС.

Під час пресконференції після засідання Європейської ради минулого тижня Петер Мадяр підтвердив свою позицію.

«Загалом існує шість кластерів. Ми не вважаємо правильною ідеєю відкривати їх усі одночасно. По-перше, чорнило на документах щодо першого кластера ще навіть не висохло. По-друге, це надішле неправильний сигнал країнам Західних Балкан — Сербії, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії, які роками працюють над вступом до Європейського Союзу», — заявив він.

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