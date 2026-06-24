У застосунку Резерв+ тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, повідомили зранку 24 червня в Міністерстві оборони України.

Тимчасово може бути недоступним:

– подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

– оновлення даних про інвалідність онлайн;

– перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

Важливо: це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+. Про це повідомимо додатково.

Як повідомляло Інше ТВ, нещодавно СБУ затримала хакерське угруповання, яке розробили копію “Резерв+”, щоб заробляти на ухилянтах