У застосунку Резерв+ тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.
Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, повідомили зранку 24 червня в Міністерстві оборони України.
Тимчасово може бути недоступним:
– подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;
– оновлення даних про інвалідність онлайн;
– перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.
Важливо: це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.
Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+. Про це повідомимо додатково.
Як повідомляло Інше ТВ, нещодавно СБУ затримала хакерське угруповання, яке розробили копію “Резерв+”, щоб заробляти на ухилянтах