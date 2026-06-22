Навколо американського президента Дональда Трампа розгортається серйозна внутрішня криза, яка виходить далеко за межі публічної політики.

Як розповів біограф Майкл Вольф виданню International Business Times, у кулуарах Вашингтона дедалі гучніше говорять про глибоку політичну та особисту ізоляцію Дональда Трампа, передає ТСН.

Вольф роками досліджував життя та президентство Дональда Трампа і часто конфліктував з табором Трампа через свої репортажі. Його остання стаття починається з епізоду подкасту, в якому він та співведуча Джоанна Коулз аналізують те, що вони називають «дивними стосунками колишнього забудовника з найближчими до нього жінками протягом його 80 років»

За словами біографа, нинішній розпорядок дня Дональда Трампа в Білому домі нагадує ізоляцію, своєрідне самотнє придворне життя за зачиненими дверима в «позолоченій фортеці».

«Монарх старого гарту міг лише мріяти про повну абсолютну ізоляцію, яку ми спостерігаємо всередині позолоченої фортеці президентської резиденції. Тепер, у свої вісімдесят років, Дональд Трамп сидить зовсім один», — пише Майкл Вольф.

Це відчуття ізоляції, стверджує Вольф, не лише політичне. Він вказує на повідомлення про те, що президент США проводить тривалі періоди, ховаючись подалі від керівництва, пропускаючи стратегічні зустрічі та керуючи стосунками з головними союзниками, що погіршуються, а потім наголошує, що така ж дистанція застосовується і вдома. За його словами, і перша леді Меланія, і колись незамінна дочка Трампа Іванка відійшли від його близького оточення.

Найжорсткіші репліки Вольфа адресовані найближчим родичам Дональда Трампа. Третій шлюб президента з Меланією Трамп зображується як значною мірою порожній, тоді як колись широко розрекламовані стосунки з Іванкою Трамп зображуються як сильно зіпсуті.

За оцінкою біографа, Іванка Трамп дистанціювалася від батька, а решта дітей функціонують більше як його елітні корпоративні співробітники.

«Щоденний двір наповнений виключно професійними підлабузниками, службовцями та паразитами, чия близькість є суто транзакційною», — зазначає експерт.

Вольф раніше припускав, що Дональд і Меланія Трамп не живуть в одній спальні, і він знову розглядає ідею фіктивного шлюбу.

У цьому останньому огляді він описує Меланію як «зухвалу, примарну фігуру», яка ледве брала участь у кампанії, яка привела її чоловіка до Білого дому.

Він відзначає її небажання стояти поруч із Дональдом Трампом у ключові моменти, згадуючи, що вона «ганебно відмовилася бути поруч із Трампом» під час судового розгляду, виглядала «абсолютно незграбно» на з’їзді Республіканської партії та «здійснила дивовижний подвиг, відмовившись сидіти у VIP-ложі». Вольф припускає, що у більшості політичних операцій відсутність чоловіка/дружини викликала б шалену тривогу. З Трампом, стверджує він, «все як завжди».

Юридична команда Меланії Трамп раніше надіслала листа з вимогою спростування та фінансової компенсації за виступи Вольфа в ЗМІ.

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