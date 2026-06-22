Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб
танків – 12 050 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од.
артилерійських систем – 44 530 (+51) од.
РСЗВ – 1 886 (+1) од.
засоби ППО – 1 437 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.
крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.
спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.
Дані уточнюються.