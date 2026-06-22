У Польщі активісти вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського власним “Орденом Майбутнього” після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його Ордена Білого Орла.

Про це пише портал Sestry.

Польща раніше нагородила орденом Білого Орла президента України та всю українську націю на знак визнання їхньої боротьби. Українці віддають своє життя за власну безпеку, безпеку Польщі та Європи. Поточне рішення глави польської держави демонструє, як працює російська пастка. Польські праві розпочали кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні все ще гинуть люди.

Президент Польщі та його команда підживлюють російську пропаганду. Заради партійної вигоди вони сперечаються про загиблих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на польській території.

Тому, як громадяни Республіки Польща, ми видаємо власне розпорядження. Ми робимо це знизу. Таким чином ми демонструємо, що багато поляків не будуть протиставлені українцям. Ми допомагали і продовжуватимемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно з іншими.

Сьогоднішні рішення влади не змінять фактів. У лютому 2022 року ми добровільно відкрили будинки для людей, які тікають від вторгнення. Ми разом день у день, і нехай так і залишиться.

Ми зібрали мільйони злотих на генератори в рамках кампанії «Тепло з Польщі для Києва». Нас підтримали Польська церква, місцеві органи влади, громадянське суспільство, ЗМІ та бізнес. Минулої зими ми доставили це обладнання мешканцям Києва та інших міст, які мерзли в темряві під російським вогнем.

У нас є окремі національні пантеони. Українці не визначатимуть нашу історичну пам’ять, а ми не визначатимемо їхню. Ми повинні обговорювати факти минулого, але це вимагає виживання обох країн. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою, щоб підвищити свою підтримку в опитуваннях.

Нагородження державним орденом у 2023 році підтвердило відданість мільйонів людей, які допомагали з першого дня війни. Його скасування також впливає на них. Ми збережемо нашу солідарність.

Ми пам’ятаємо драматичні сторінки історії наших народів. Однак ми живемо тут і зараз, тому обираємо співпрацю та дружбу. Спираючись на досвід взаємодопомоги під час російського вторгнення, ми хочемо будувати безпеку в Європі разом з вільною Україною, – йдеться у повідомленні.