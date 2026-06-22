Людство може переживати один із найбільших переломних моментів у своїй історії. Науковці вважають, що вирішальний вплив на розвиток людей дедалі більше переходить від генів до культури й технологій.

Дослідники дійшли висновку, що сучасна людина змінюється вже не так, як це відбувалося протягом тисячоліть. На перший план виходять медицина, технології та соціальні механізми, які здатні вирішувати проблеми значно швидше, ніж природна еволюція, пише ScienceAlert і Експерт.

Такого висновку дійшли дослідник культурної еволюції Тім Ворінг та еволюційний еколог Закарі Вуд з Університету штату Мен. Їхню роботу опублікували в науковому журналі Bioscience.

За словами вчених, традиційно еволюція відбувалася під впливом навколишнього середовища протягом багатьох поколінь. Однак зараз цей процес змінюється.

«Здається, що еволюція людини змінює напрямок розвитку», — зазначив Тім Ворінг.

Науковці пояснюють, що завдяки сучасній медицині, комфортним умовам життя та розвитку технологій людство усунуло багато небезпек, які раніше суттєво впливали на виживання та тривалість життя.

У результаті організм людини вже не змушений адаптуватися до зовнішніх умов так активно, як це було раніше.

«Переглянувши докази, ми виявляємо, що культура вирішує проблеми набагато швидше, ніж генетична еволюція. Це свідчить про те, що наш вид перебуває посеред великого еволюційного переходу», — пояснив Ворінг.

Його колега Закарі Вуд також наголосив, що культурна еволюція нині впливає на розвиток людства значно сильніше, ніж генетичні зміни.

На думку дослідників, сьогодні життя людей дедалі більше залежить від технологій, соціальних інститутів і рівня організації суспільства.

Водночас така тенденція викликає дискусії серед науковців. Частина експертів припускає, що надмірна залежність від сучасної медицини та технологій може призвести до ситуації, коли люди не зможуть нормально існувати без постійної підтримки штучно створених систем.

Тім Ворінг вважає, що майбутнє людства визначатиметься не лише новими винаходами, а й здатністю суспільств адаптуватися до нових викликів.

«Якщо культурна спадщина продовжуватиме домінувати, наші долі як особистостей і майбутнє нашого виду можуть дедалі більше залежати від сили та адаптивності наших суспільств», — підсумував дослідник.