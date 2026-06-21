Французький бренд Hennessy, що входить до групи LVMH, розширює асортимент і вперше за майже 300 років існування запускає продукт, до складу якого входить не лише коньяк.

Про це повідомляє CNN, пише TradeMaster.

Таке рішення компанія ухвалила на тлі змін у споживчих вподобаннях.

Геральний директор Hennessy Charles Delapalme заявив, що бренд залишається культурно впливовим, хоча його споживання знижується. Hennessy активно присутній у хіп-хоп-культурі, спортивному маркетингу та партнерствах із National Basketball Association і Formula One. Однак експерти ринку вважають, що коньяк досі асоціюється у молодої аудиторії зі «старомодним» напоєм і не отримував достатньо сучасного позиціонування.

За даними Impact Databank, продажі Hennessy у США минулого року скоротилися на 9% — до 2,92 млн ящиків проти пікових 5,13 млн у 2020 році. У відповідь бренд вирішив зробити ставку на сегмент ready-to-drink — готових до вживання коктейлів, який залишається одним із небагатьох драйверів зростання алкогольного ринку. За даними IWSR, продажі таких напоїв у США торік зросли на 14%, тоді як загальне споживання алкоголю впало на 5%.

Hennessy вперше за майже 300-річну історію запускає продукт, що містить не лише коньяк. Лінійка Hennessy Very Special Cocktails з’явиться на полицях магазинів у червні та включатиме три смаки — варіацію на тему маргарити, ягідний коктейль і холодний чай.

Напій випускатиметься у пляшках об’ємом 375 мл за ціною $15,99. У компанії вважають, що нижчий вміст алкоголю та легший смак допоможуть залучити покоління Z і міленіалів.

Маркетингова кампанія нового продукту також орієнтована на молодшу аудиторію. У рекламі беруть участь інфлюенсери Quenlin Blackwell і Salem Mitchell, а також актор Michael Cimino. Кампанія демонструє денні зустрічі на дахах і пляжах замість традиційних «нічних» образів, пов’язаних із коньяком. Попри труднощі у сегменті коньяку, у LVMH зазначають, що інші преміальні алкогольні бренди групи — зокрема Belvedere, Glenmorangie та Dom Pérignon — залишаються стабільними. Також компанія повідомляє про хороші продажі шампанського Moët & Chandon і винних брендів, попри загальне уповільнення алкогольного ринку.