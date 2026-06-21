Адміністрація президента США вперше дала позитивний сигнал щодо запиту України на отримання ліцензій для спільного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Раніше офіційний Вашингтон уникав конкретики в цьому питанні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, ділячись підсумками перемовин на полях саміту «Великої сімки» (G7) у Франції.

За словами українського лідера, прориву вдалося досягти під час двосторонніх перемовин із Президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Американська сторона запевнила, що вирішить це питання для Києва.

«Цього разу, до речі, це стало достатньо публічним, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було: „ну не знаємо“, „ну може бути, ми подивимось“», — наголосив Володимир Зеленський.

Україні потрібне особисте «ок» від Трампа

Глава держави пояснив, що потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені і складають не більше 700 ракет на рік. Раніше Вашингтон уже передав відповідні ліцензії Німеччині, яка розгорнула власне виробництво, і Україна вже підписала з Берліном великий контракт на постачання 600 ракет.

Наступним кроком має стати запуск ліній в Україні, яка має для цього весь необхідний потенціал.

«Всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем „Петріот“. Для цього мені потрібні ліцензії від США. Потрібно зараз „ок“ особисто від Трампа — всі інші погоджуються», — резюмував президент України.

Зеленський також заявив, що Україна нарощуватиме удари по території Росії у відповідь на щоденні атаки РФ.

“Лють, емоції — вони справедливі. У нашого народу і в мене. Але за люттю має щось іти. Не може бути за люттю знову лють. Вони повинні відчувати”, — сказав Зеленський.

За словами президента, війна має повертатися на територію Росії, оскільки російське суспільство досі значною мірою не відчуває її наслідків. Саме тому Україна нарощує удари по об’єктах, які забезпечують воєнну машину РФ.

Зеленський зазначив, що 2026 року Україна вже почала “діставати” Росію болючіше завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу, Сил оборони та виробництва далекобійних засобів.

“Вони кожного дня нас б’ють — ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде”, — заявив президент.

Він також повідомив про удар по об’єкту в Тюменському регіоні РФ. За словами Зеленського, відстань до цілі становила близько 2070 км, а маршрут українських дронів — приблизно 2500 км.

Президент уточнив, що ураження здійснили нові українські дрони Fire Point. За його словами, ці безпілотники вже демонструють здатність працювати на дуже великих відстанях.

“Два дрони Fire Point вразили їхню ціль. Їхній маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. А так вони 3 тисячі плюс будуть”, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна знає розташування російських військових заводів, нафтових баз, газових сховищ та інших важливих об’єктів. Для їх ураження Київ продовжує розвивати інструменти більшої дальності.

За словами Зеленського, такі удари є частиною відповіді на російську агресію та елементом справедливості, якої щодо РФ у світі поки що недостатньо.

Це погано закінчиться

Щодо останньої напруги у відносинах із президентом Польщі Навроцьким Зеленський заявив, що вбачає у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях президента Кароля Навроцького, прояви внутрішньої політичної боротьби та порівняв їх із риторикою колишнього прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо формування настроїв ненависті до українців.

За його словами, окремі політичні дії, на його думку, можуть бути пов’язані з внутрішньополітичними процесами в країні.

“Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави, за рахунок підняття настрою ненависті до українців”.

Окрім того, глава держави провів паралель із діями угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, зазначивши:

“Те, що робив Орбан. Погана історія, вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки”.

Коментуючи політичні процеси, президент наголосив, що, на його думку, частина рішень і заяв може бути пов’язана з електоральними процесами в Польщі, які впливають на риторику щодо України.

“Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде у 27 році у них вибори прем’єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у прем’єра Туска. Ось що відбувається. Чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання”.

Зеленський також повідомив, що під час першої зустрічі з президентом Польщі отримав у подарунок книгу, пов’язану з Волинською трагедією.

“Його подарунок мені. Рукостискання. Волинська трагедія книжки. Так і подарував”, – зазначив він.

«Нехай залишить свої вибачення для себе»

Президент також прокоментував пояснення та вибачення з боку Олександра Лукашенка.

«Лукашенко отримав цю інформацію. Він має, окрім слів, демонструвати деескалацію. Не просто словами “я вибачаюсь”. Його “вибачаюсь” хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня війни. Я це пояснював через наші розвідки та Службу безпеки — на різних рівнях у нас є контакт», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна висунула Білорусі конкретну вимогу щодо припинення технічної допомоги Росії.

«Крок номер один — жодної технічної підтримки. Пряма підтримка, ретранслятори. Вимкніть їх і покажіть нам, що це знято», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що українська сторона неодноразово порушувала це питання раніше, однак тепер перейшла до публічних заяв.

«Ми говорили про це неодноразово. Зараз ми вийшли на стадію публічного сигналу», — зазначив президент.

Він також дав зрозуміти, що очікує швидкої реакції.

«Це все відбудеться протягом тижня. Або вони це зроблять, або ми», — попередив глава держави.Україна вимагає припинити постачання палива для армії РФ

Окрім питання ретрансляторів, президент порушив і тему забезпечення російських військ паливом.

«Ми також надсилаємо їм сигнал: припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна очікує від Мінська конкретних кроків, а не чергових пояснень чи заяв.