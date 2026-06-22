Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 22 червня:

Учора в області велась бойова робота. Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Ворог атакував FPV-дроном Снігурівську громаду. Внаслідок чого у с. Тамарине пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Крім того, учора ввечері ворог завдав удару, попередньо КАБами, по Очаківській громаді. Постраждалих немає.