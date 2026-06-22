Внаслідок удару ворожого БпЛА на суховантажному судні Туреччини VICTRESS (прапор Панами) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, серед якого, на жаль, є втрати.

«Цей випадок вкотре демонструє, що російська федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України й надалі надаватимуть допомогу всім, хто її потребує», – зазначають в Командуванні ВМС ЗСУ.

Як повідомляло Інше ТВ, 19 червня росіяни атакували два іноземних цивільних судна, які йшли Українським морським коридором, – один моряк загинув, п’ятеро поранені