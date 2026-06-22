У Франції 82-річний чоловік відкрив стрілянину по жандармах, будучи щиро переконаним, що в країні почалася революція. Інцидент стався 20 червня в департаменті Ер і Луар, неподалік від міста Ножан-ле-Ротру.

Заховавшись у підвалі свого будинку після поранення двох солдатів з гвинтівки, вісімдесятирічний чоловік нарешті здався GIGN (Національній групі інтервенції жандармерії).

Як повідомляє Le Figaro, він вірив у революцію. Цієї суботи, 20 червня, близько 18:50 82-річний чоловік, переконаний, що президента Республіки повалено, схопив гвинтівку та патрони, перш ніж вийти з дому, вигукуючи щось на кшталт «це революція» та «Макрона повалено».

Попереджена дружиною жандармерія негайно відправила «п’ятьох членів взводу спостереження та втручання жандармерії (PSIG) з Ножан-ле-Ротру». Після їх прибуття дочка подружжя повідомила їм, що її батько знаходиться в саду, чекаючи «за кедром» зі зброєю в руках. Потім офіцери вступили в діалог, обережно наближаючись до літнього чоловіка. Саме тоді він вистрілив «тричі» в їхньому напрямку. Двоє жандармів отримали поранення «в ноги», заявила прокуратура.

Дуже швидко підозрюваний сховався «в підвалі свого будинку» після вогню у відповідь з боку правоохоронців. Двох солдатів, яких спочатку лікували в лікарні Ножан-ле-Ротру, перевели до лікарень Шартра та Персі (О-де-Сен) відповідно. За даними прокуратури, їхньому життю нічого не загрожує.

«Він не був відомий системі правосуддя». Розслідування за фактом «замаху на вбивство двох осіб, які обіймають державні повноваження», було негайно розпочато та передано дослідницькій бригаді Ножан-ле-Ротру. Одночасно дослідницькому відділу Орлеана було доручено розслідувати насильство, застосоване жандармами у відповідь. Черговий суддя прокуратури Шартра особисто відвідав будинок підозрюваного, щоб контролювати початкове розслідування. Для проведення «операцій з переговорів та арешту» було направлено GIGN (Національну групу втручання жандармерії).

За даними прокуратури, лише близько 20:50 у суботу, через чотири години після перших пострілів, чоловік здався без опору. Початкові перевірки виявили неочікуваний профіль. Вісімдесятирічний чоловік — ремісник, який вийшов на пенсію близько двадцяти років тому і не має відомого судимого минулого. Його доставили до лікарні Ле-Мана для хірургічного видалення кулі, що застрягла в його руці, і помістили під варту поліції — стан його здоров’я вважався сумісним з цим заходом — ще без допиту. Психіатрична експертиза запланована на сьогодні пізніше, йдеться у прес-релізі прокуратури.