В офісі “Громадської ініціативи Галичини” в Івано-Франківську вже десять місяців живе змія Оленка. Рептилію волонтерам передали військові, з якими вона провела близько двох років на фронті.

Про це Суспільному розповіла голова організації Леся Качурова.

За її словами, змія раніше жила на Сумщині. Після початку повномасштабної війни господарі залишили її, а згодом рептилію знайшла пара військових. Після цього Оленка жила з ними у бліндажі в зоні бойових дій, а пізніше її передали волонтерам.

“Вона в нас — учасниця бойових дій, ми так жартуємо. Змія була два роки на фронті, “воювала”. Кінчик хвостика в неї трошки зламаний. Але ми не знаємо, де вона отримала цю травму”, — розповіла Качурова.

Змія Оленка. / © Суспільне

Волонтерка каже, що Оленки не боїться, адже в організації її вже вважають постійною мешканкою офісу.

“Як я можу боятися? Це ж наш волонтер. Вона — постійний житель нашого волонтерського офісу. Наша Оленка. Вона дуже швидка, її не можна випускати, і вона дуже цупка”, — сказала вона.

За словами Качурової, Оленці щонайменше три-чотири роки. Вона є маїсовим полозом — неотруйною змією, яка походить із Північної Америки. За час перебування в офісі рептилія нікого не кусала.

Харчується Оленка замороженими мишами — приблизно однією на два тижні. Також у неї постійно має бути тепла вода.

Волонтери не планують випускати змію у дику природу, адже вона завжди жила в домашніх умовах. Також Оленку не збираються віддавати новим господарям.

Змія Оленка. / © Суспільне

“Оленка не віддається. Оленка — член нашої волонтерської родини, як ми можемо віддати? Ні за які донати ми не віддамо”, — каже Леся Качурова.

Водночас волонтери шукають для змії більший тераріум, оскільки вона виросла і нинішній контейнер став для неї замалим.

Окрім Оленки, в офісі організації живуть ще двоє врятованих тварин — кішка Масяня, яку господарі залишили вагітною на вулиці, та собака Меггі, яку волонтери знайшли біля офісу ще цуценям.

“Громадська ініціатива Галичини” підтримує українських військових з 2014 року. Волонтери передають на фронт автомобілі, дрони, засоби РЕБ, тепловізори, обладнання для зв’язку та тактичної медицини. Тварин, яких прихистили в офісі, в організації також жартома називають волонтерами.