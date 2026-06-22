Перший раунд переговорів між високопоставленими посадовцями США та Ірану у Швейцарії завершився в понеділок, повідомили посередники, після напруженого початку, який відзначився заявою Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки та повторенням президентом США Дональдом Трампом своїх погроз відновити напади на Іран.

У спільній заяві країн-посередників Катару та Пакистану йдеться, що США та Іран домовилися про «дорожню карту» щодо остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори триватимуть до кінця тижня на швейцарському гірському курорті Бюргеншток, що належить Катару, згідно із заявою, опублікованою Міністерством закордонних справ Катару.

Про це повідомляє Reuters.

Сторони домовилися про механізм припинення бойових дій у Лівані та відкрили лінію зв’язку, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден через спірну протоку, йдеться у заяві.

Віце-президент США Джей Ді Венс розпочав переговори з іранськими чиновниками в неділю відповідно до умов меморандуму про взаєморозуміння, укладеного минулого тижня, щодо продовження нестійкого припинення вогню з квітня щонайменше на 60 днів. Переговори тривали до ранку понеділка.

У дописі в соціальних мережах міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна домоглася винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції, звільнення деяких заморожених активів та запуск плану реконструкції та розвитку Ірану.

Білий дім не прокоментував ситуацію, коли його запитали, чи завершилися переговори на даний момент.

Незадовго до офіційного початку переговорів у неділю Fox News повідомив, що Трамп сказав іранським чиновникам: «У вас не буде країни», якщо вони спробують знову закрити протоку. Трамп також повторив попередню погрозу, що США захоплять водний шлях і, можливо, стягнуть власну плату, повідомляє Fox News.

Джерела в США та Ірані надали окремі звіти про переговори у Швейцарії.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, посилаючись на поінформоване джерело, повідомило, що після того, як погрози Трампа стали публічними, іранська делегація відмовилася повертатися до кімнати, де проходили переговори, хоча обмін повідомленнями все ще відбувався через пакистанських та катарських посередників.

За словами джерела Tasnim, іранці заявили, що початок переговорів з ядерних питань вимагає виконання інших частин Меморандуму про взаєморозуміння, включаючи звільнення заморожених активів та відмови США від експорту іранської нафти.

«Іранці нікуди не йшли і досі тут зустрічаються та ведуть переговори до пізньої ночі», – сказав Reuters американський дипломат, який брав участь у переговорах. «Ми говорили про протоку, Ліван, ядерні питання та деталі виконання Меморандуму про взаєморозуміння, серед інших тем».

Очікується, що переговори на високому рівні завершаться в понеділок, а технічний персонал залишиться для проведення подальших переговорів, за словами американського чиновника.

Угода передбачала відновлення Ормузької протоки, вузького місця для світових поставок енергоносіїв, та припинення всіх бойових дій, зокрема в Лівані, де Ізраїль продовжує завдавати смертельних ударів, поки іранський союзник Хезболла обстрілює ізраїльські цілі.

Іран, стверджуючи, що США не виконали свого зобов’язання припинити бойові дії в Лівані, заявив на вихідних, що він знову зупинив морське судноплавство через протоку і що недільні переговори не охоплюватимуть суттєві питання, такі як ядерна програма Ірану.

На переговорах у Швейцарії, де американські та іранські посадовці зустрілися у присутності катарських посередників, Венс применшив вплив насильства в Лівані, заявивши, що досягнуто прогресу у припиненні бойових дій там.

«Ці речі завжди трохи заплутані», – сказав він.

Повернувшись до Сполучених Штатів, Трамп погрожував відновити напади на Іран, якщо він не стримає своїх союзників.

«Іран повинен негайно зупинити своїх високооплачуваних ПРОКСІ в Лівані від створення проблем», – написав Трамп у соціальних мережах, очевидно, маючи на увазі Хезболлу. «Якщо вони цього не зроблять, ми знову дуже сильно вдаримо по Ірану, як і минулого тижня, тільки сильніше!!!»

Навіть коли Трамп погрожував Ірану, Венс сказав журналістам, що президент США «попросив нас почати з чистого аркуша, щоб змінити наші стосунки з народом Ірану».

Американський дипломат пізно в неділю заявив, що обговорення включали «роз’яснення деяких заплутаних повідомлень Ірану щодо протоки та створення механізмів усунення конфліктів, щоб забезпечити повну відкритість протоки».

ІРАН НАЗИВАЄ ЛІВАН ЯК ПРИЧИНУ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ПРОТОКИ

Незважаючи на оголошення про нове припинення вогню в Лівані в п’ятницю, мало що говорить про припинення бойових дій там. Іран заявив у суботу, що в результаті він знову закрив протоку, закриття якої на майже чотири місяці спричинило найбільше порушення світових енергетичних поставок в історії.

Американські чиновники заперечували, що протока була закрита, але комерційно доступні дані про судноплавство показали негайний вплив.

П’ять суден пройшли протокою в неділю, що різко менше, ніж 26 суден, помічених днем ​​раніше, свідчать дані аналітичної компанії Kpler. Дані можуть не враховувати судна, які вимикають свої транспондери під час подорожі в Перській затоці.

Іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на військове джерело, повідомило в неділю, що жодних нових дозволів на перетин протоки суден не видаватиметься до подальшого повідомлення.

Трамп заявив, що погодився з меморандумом про взаєморозуміння минулого тижня, щоб запобігти глобальній економічній депресії, спричиненій високими цінами на нафту, спричиненими закриттям протоки.

Ціни на нафту за останній тиждень впали до рівнів, небачених з початку війни 28 лютого з нападів США та Ізраїлю на Іран. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 1 долар до 81,66 долара за барель на початку торгів у понеділок після нестабільного початку мирних переговорів.

Неділя, здавалося, була найспокійнішим днем ​​у Лівані за деякий час, без повідомлень про серйозне насильство до настання темряви після двох днів потужних ізраїльських ударів та вогню бойовиків Хезболли по ізраїльських позиціях. Понад 1 мільйон людей покинули свої домівки в Лівані з моменту вторгнення Ізраїлю в березні, щоб переслідувати бойовиків Хезболли, які стріляли через кордон на підтримку Тегерана.

Журналісти Reuters у південному Лівані в неділю спостерігали одні з найінтенсивніших заторів з моменту підписання меморандуму, коли мешканці поверталися до своїх домівок. Деякі стояли біля автомобілів, що застрягли на шосе, та розмахували прапорами Хезболли.