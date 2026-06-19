російські безпілотники атакували два цивільні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та здійснювали рух Українським морським коридором.

Про це зранку 19 червня повідомили в АМПУ, передає Інше ТВ.

«Внаслідок атаки на цивільні судна загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них — тяжкі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень», – зазначається в повідомленні.

В АМПУ зауважують:

«Це черговий доказ того, що росія веде війну не лише проти України, а й проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом опиняються цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів.



Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права та свободи судноплавства. Терор проти цивільних моряків і торговельних суден має отримати чітку міжнародну оцінку та рішучу реакцію світової спільноти.



Український морський коридор працює. Але кожен його рейс сьогодні — це не лише про логістику та економіку. Це про мужність моряків, стійкість портовиків і боротьбу України за право бути частиною вільного світу».

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