Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 19 червня:

Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

Баштанський район

Ворог двічі атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. У м. Снігурівка пошкоджено АЗС. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також п’ять разів завдавав ударів дронами типу «Молнія» та «Ланцет» по Очаківській, Коблівській і Куцурубській громадах.

Внаслідок однієї з атак у с. Тузли загинув 37-річний чоловік. Знищено вантажний автомобіль. У м. Очаків пошкоджено два автомобілі та АЗС.