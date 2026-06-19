Про «чорну бухгалтерію» та щомісячну данину як частину корупційної схеми топпосадовців облавтодору розповів генпрокурор Руслан Кравченко.

-Посадовці ДП «Київське обласне дорожнє управління», що входить до структури АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»», а саме – керівник установи, його заступник та комерційний директор діяли в організованій злочинній групі.

Вони перетворили державне майно на джерело для власного збагачення. Схема була проста – чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об’єкти приватним бізнесменам за заниженою вартістю або взагалі без укладення договорів та офіційної оплати. Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою.

Задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів. Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву.

Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн. посадовці отримали вчора. Після чого їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн, а також мобільні телефони, ноутбуки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи учасників схеми.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом представникам суб’єктів господарювання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.