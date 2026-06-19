6-річна Регіна Абрамова встановила світовий рекорд за кількістю підйомів із переворотом на перекладині.

Українська гімнастка виконала 430 підйомів переворотом на перекладині, перевершивши власне досягнення. У жовтні 2025 року вона змогла виконати вправу 223 рази.

Загалом, цей рекорд став п’ятим для 6-річної Регіни. У п’ять років вона встановила три національні досягнення, серед яких найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях. Регіна протрималась на кільцях 5 хвилин 52 секунди.

Також дівчинка стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши увесь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. І у п’ять років виконала 55 разів підйом з переворотом на перекладині.