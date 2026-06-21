резидент США Дональд Трамп має кілька ганебних звичок, які подекуди турбують навіть лікарів. Адже деякі з них можуть нести загрозу здоров’ю 80-річного американського лідера та персоналу.

Про це пише IrishStar, посилаючись на уривки з книги “Зміна режиму: зсередини імперського президентства Дональда Трампа”, яку написали кореспонденти New York Times Меггі Хаберман та Джонатан Свон. За даними видання, однією з найнеприємніших звичок є любов Трампа до килимів у ванній кімнаті, передає Телеграф.

Адже йдеться не про звичні маленькі килими, які легко сохнуть та не накопичують вологу, а про великі килими. Вони можуть бути джерелом плісняви, яка викликає чимало хвороб.

“Частина, найближча до душу, часто була промокла наскрізь; персонал ніколи не знав точно, але вони хвилювалися, що під нею росте пліснява”, – стверджують Хаберман і Свон у книзі. — Рішення полягало в тому, щоб постелити невеликий шматок того ж килима – не справжній килимок для ванної – поверх більшого”.

Як розповіли журналістам наближені до Білого дому люди, зазвичай є кілька килимів, які персонал чергує та сушить, але звичка Трампа щодо великих килимів у ванній створює чимало проблем.

Окрім того, у книзі кілька разів згадується, що в спальні президента США панує безлад. Ця відсутність порядку не тільки додає клопоту працівникам, а й змушує їх хвилюватись через здоров’я Трампа.

Також у матеріалі згадують ще одну некорисну звичку американського лідера — нічні перекуси. Саме вони є джерелом безладу, адже Трамп нібито любить їсти та розкидувати залишки їжі, обгортки тощо по кімнаті з розрахунком, що це приберуть.

“Президент, який любить перекушувати вночі, часто залишає у смітнику або на підлозі купу порожніх пакетів з-під картопляних чіпсів, обгорток від Starbucks та коробок з морозивом”, – йдеться у книзі.

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