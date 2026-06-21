Міністр фінансів США Скотт Бессент порадив Дональду Трампу не приймати Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, назвавши українського президента «маленьким виродком», «дитиною з особливими потребами» та «містером Біном під крэком», згідно з новою книгою.

Припущення, що чиновник кабінету міністрів США описав світового лідера в таких виразах, міститься у «Зміні режиму», приголомшливій розповіді про другу адміністрацію Трампа, написаній репортерами New York Times Меггі Хаберман та Джонатаном Своном. Як пише The Guardian, вона вийде друком у вівторок.

Новина про нібито висловлювання Бессента може збентежити адміністрацію Трампа, хоча зустріч, яка відбулася 28 лютого 2025 року, виявилася відверто катастрофічною, оскільки Трамп та Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за те, що він не вдячний за допомогу в боротьбі проти російських загарбників та не одягнув костюм.

Питання допомоги Україні залишається актуальним і обговорювалося на саміті G7 у Франції на початку цього тижня.

«Кілька помічників Трампа були стурбовані» потенційним вибухом, коли Зеленський приїхав до Білого дому, нібито для того, щоб укласти угоду щодо корисних копалин, розроблену Бессентом, пишуть Свон і Хаберман. Тодішній радник з національної безпеки Майк Вальц «намагався – безуспішно – донести повідомлення про те, що Зеленський повинен прийти в костюмі», – продовжують вони. «Бессент наполегливо рекомендував Трампу навіть не пускати Зеленського до Білого дому, поки він не підпише» угоду.

«Я мав справу з цим маленьким виродком“, – казав Бессент колегам про Зеленського», – йдеться в книзі. – «Він хитрий. Він як дитина з особливими потребами для європейців. І він поводиться як містер Бін під креком».

Міністерство фінансів не одразу відповіло на запит про коментар.

Зеленський таки прийшов, і Бессент був у кімнаті. «Інші присутні бачили, що Венс невпинно червоніє», – пишуть Хаберман і Свон, оскільки Зеленського наполягав на гарантіях безпеки, це «почало звучати для Венса як зухвалість і невдячність».

Далі справи пішли шкереберть.

Після катастрофічної зустрічі Бессент розповів Bloomberg, що Зеленський забив «один з найвеличніших дипломатичних автоголів», додавши: «Я був шокований, шокований тим, що президент Зеленський прийшов до Овального кабінету, поводився так, розмовляв з президентом, розмовляв з віце-президентом, але, що ще важливіше, так не поважав американський народ».

У книзі «Зміна режиму» також містяться нібито подробиці невдалого ведення Бессентом угоди з мінералами. Перед фіаско в Овальному кабінеті міністр фінансів відвідав Київ, щоб змусити Зеленського підписати угоду. Це пройшло не дуже добре.

«Протягом 45 хвилин чоловіки лаялися одне з одним», – пишуть Свон і Хаберман. «Бессент пропрацював на посаді лише кілька днів, а вже встиг перекричатися з лідером країни, яка перебуває посеред війни. Зрештою, він подивився на Зеленського та сказав: «Що, чорт забирай, ти хочеш робити?»

Кажуть, що переговори зайшли в глухий кут, поки Бессент боровся з міністром торгівлі Говардом Лутніком щодо формулювання угоди. Зрештою, як пишуть Свон і Хаберман, «Трамп попросив дружину Джей Ді Венса, Ушу, яка також випускниця юридичного факультету Єльського університету, переглянути українські правки до угоди щодо корисних копалин. Вона назвала документ «жахливим» і [прийняла] важкий твір».

Однак найбільш незручним для Бессента може бути його ймовірне ставлення до самого Трампа, якого він, як кажуть, порівнював, мабуть, з найбільшою страшилкою в умах багатьох республіканців.

Бессент сказав колегам: «Трамп нагадав йому… його колишнього боса, легендарного інвестора та великого донора-демократа Джорджа Сороса», – йдеться в книзі. «Це одна й та сама тварина», — сказав Бессент.