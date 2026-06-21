В Європі набирають популярності сонячні огорожі: на тлі війни з Іраном домогосподарства продовжують інвестувати у відновлювану енергетику.

Європейці перетворюють садові огорожі на міні-сонячні електростанції. Але чи це лише модна іграшка, чи геніальне рішення проблеми енергетичної незалежності?

В питанні розбиралися Еuronews, передає Інше ТВ.

Сонячна енергетика вже пом’якшує для Європи руйнівні витрати на викопне паливо на тлі війни з Іраном, і її називають «яскравою зіркою» енергетичного переходу ЄС.

Згідно з нещодавнім аналізом SolarPower Europe, використання сонячного світла для вироблення електроенергії вже заощадило континенту колосальні 12,8 млрд євро завдяки скороченню імпорту газу з початку конфлікту.

У середньому це 136 млн євро на день, незважаючи на те, що застаріла енергомережа Європи зараз гальмує проєкти чистої енергетики приблизно на 100 млрд євро.

Інтерес до традиційних дахових сонячних панелей різко зріс після того, як Іран взяв у лещата Ормузьку протоку — ключове «вузьке горло» поставок викопного палива, через яке зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

У Німеччині компанія з відновлюваної енергетики Enpal BV зафіксувала зростання попиту на сонячні панелі на 30 відсотків після початку конфлікту, а бренд сонячної енергетики 1KOMMA5° GmbH повідомив, що інтерес до сонячної генерації у них майже подвоївся.

Британська енергетична компанія EON зафіксувала зростання інтересу до сонячної енергетики на 23 відсотки в період з 23 лютого по 1 березня, а потім ще на 63 відсотки — з 2 по 8 березня.

Але набирає обертів не лише сонячна генерація на дахах. Велика Британія нещодавно стала черговою європейською країною, яка скасувала обмеження на підключення сонячних установок до розетки, підтвердивши, що недорогі панелі незабаром з’являться у дискаунтерах на кшталт Lidl та Iceland.

Тепер європейці виявляють ще більше винахідливості, встановлюючи у своїх садах сонячні огорожі.

Плюси та мінуси сонячних парканів

Сонячні паркани дозволяють максимально ефективно використовувати ділянку, поєднуючи «фізичну межу з виробництвом відновлюваної енергії», пояснюють у компанії Jacksons Fencing, яка продає паркани з встановленими сонячними панелями у Великій Британії та Франції.

Одна з їхніх головних переваг полягає в тому, що відпадає необхідність у дорогому монтажі, який часто вимагає будівельних риштувань. Сонячні огорожі також економлять простір, що ідеально підходить домовласникам з обмеженою площею даху або з дахами, непридатними для встановлення панелей.

Такі футуристичні огорожі можна встановлювати поступово, що дозволяє європейцям встановлювати панелі поетапно, а не всі одразу.

Однак через вертикальне розташування панелі вловлюють менше сонячного світла, ніж на даху. За даними Bluetti Power, за оптимальних умов типовий сонячний паркан може виробляти від 100 до 150 ват на погонний метр.

Для стіни довжиною 10 метрів це може означати приблизно від 1 до 1,5 кВт потужності. При приблизно п’яти годинах пікового сонячного освітлення це дасть від 5 до 7,5 кіловат-годин (кВт⋅год) електроенергії на день.

Хоча цього недостатньо, щоб повністю забезпечити будинок електроенергією, потужності вистачить, наприклад, для роботи енергоефективного холодильника або світлодіодного телевізора.

Для порівняння: середня побутова сонячна установка зазвичай виробляє 2 кВт⋅год електроенергії на день.

Німецька компанія Next2Sun, що працює у сфері сонячної енергетики, реалізувала 479 проєктів сонячних огорож у шести європейських країнах, загальна протяжність яких становить близько 10 км.

За інформацією компанії, вартість вертикальних фотоелектричних систем (PV) починається приблизно від 250 євро, але може бути вищою, якщо власники будинків бажають отримати більш природний дизайн. Інвестиції окупаються приблизно за вісім років, що робить їх порівнянними за рівнем вкладень із традиційними даховими панелями.

Майбутнє сонячних парканів

Next2Sun зводить не тільки сонячні огорожі для приватних будинків, а й пропонує вертикальні панелі для ферм та комерційних об’єктів, таких, як аеропорти.

«Сонячні огорожі добре підходять для інфраструктурних та комерційних проєктів, де вже існують довгі межі ділянок, що не використовуються з енергетичної точки зору, — каже Магуайр. – Склади, логістичні центри та бізнес-парки часто мають протяжні периметри, де сонячні огорожі можуть покривати частину потреб в енергії на місці, а школи, комунальні служби та місцеві органи влади могли б включити сонячні огорожі до своїх програм сталого розвитку».

За словами Магуайра, хоча під час впровадження таких систем необхідно враховувати довговічність, вимоги безпеки, відблиски та питання обслуговування в місцях з інтенсивним рухом, сама концепція «добре вписується» у ширший курс на інтеграцію відновлюваної енергетики в існуючу інфраструктуру.

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