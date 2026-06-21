У Миколаївській області офіційно стартує STEPS – масштабне національне дослідження стану здоров’я людей, яке дозволить отримати актуальні дані про поширеність основних факторів ризику неінфекційних хвороб.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Дослідження проводиться на замовлення Міністерства охорони здоров’я України за координації ДУ «Центру громадського здоров’я МОЗ України» і за фінансування та технічної підтримки офісу ВООЗ в Україні та Європейського офісу ВООЗ.

Чому це дослідження важливе зараз

Більшість факторів ризику появи та розвитку неінфекційних хвороб пов’язані зі способом життя — курінням, вживанням алкоголю, харчуванням, фізичною активністю — і їм можна запобігти.

Надійні дані — це основа для ефективних рішень у сфері громадського здоров’я.

Міжнародний підхід і порівнюваність даних

Дослідження проводиться за стандартизованою методологією ВООЗ і є частиною глобальної системи моніторингу, що охоплює понад 130 країн світу.

Це дозволяє не лише оцінити ситуацію в Україні, а й порівнювати її з іншими країнами та відстежувати зміни з часом.

Що саме включає дослідження

STEPS передбачає комплексний підхід до оцінки здоров’я населення і складається з трьох етапів:

• опитування щодо поведінкових факторів ризику;

• фізичні вимірювання (зокрема артеріального тиску, зросту та ваги);

• лабораторні дослідження ключових показників здоров’я.

Такий підхід дозволяє отримати максимально повну та правдиву картину факторів ризику.

Дані в умовах війни

Дослідження проводиться в умовах повномасштабної війни, яка суттєво впливає на здоров’я населення. Попереднє дослідження STEPS, проведене у 2019 році, стало основою для формування сучасних підходів до профілактики неінфекційних захворювань. Новий раунд дозволить оцінити, як змінилася ситуація за цей час.

Від дослідження — до практичних рішень

Результати дослідження стануть основою для оновлення державних політик, програм профілактики та планування ресурсів у сфері громадського здоров’я.

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