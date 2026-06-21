Діти, щеплені у віці 12–13 років проти ВПЛ (вірусу папіломи людини), мають майже нульовий ризик померти від раку шийки матки до 30 років, показує нове дослідження.

Перше у своєму роді дослідження показало, що кількість смертей від раку шийки матки різко знизилася з 2008 року, коли школяркам почали робити щеплення. Завдяки цій вакцинації в Англії вже врятовано близько 200 життів.

Між 2020 і 2024 роками в Англії не зафіксували жодної смерті від раку шийки матки серед жінок віком 20–24 роки. Це сталося вперше за останні п’ять років.

Без вакцинації очікувалося б близько 23 смертей, пише ВВС.

“Важко повірити, що одна ін’єкція може майже повністю усунути певний тип раку”, – сказав професор Пітер Сазені, провідний дослідник з Лондонського університету королеви Марії.

Загалом рак шийки матки досі є 14-м за поширеністю видом раку серед жінок у Великій Британії, де щороку діагностують близько 3300 випадків.

Вважається, що ВПЛ – вірус, який передається через тісний шкірний контакт – спричиняє 99% цих випадків.

Більшість інфекцій ВПЛ зникають без наслідків, але деякі викликають аномальні зміни клітин і можуть призвести до раку через роки.

Смерті від раку шийки матки у жінок 20-24 років в Англії

Автори звіту очікують, що кількість смертей від цієї хвороби продовжить знижуватися, оскільки все більше людей отримують щеплення від ВПЛ, а вакциновані групи підлітків дорослішають.

Cancer Research UK, яка фінансувала дослідження, назвала результати “неймовірно втішними”, але застерегла, що рівень вакцинації в Англії залишається нижчим за рекомендований.

“Ми знаємо, що вакцина проти ВПЛ надзвичайно ефективна у запобіганні раку шийки матки ще до його початку, і вперше ці результати показують, що вона рятує життя”, – сказала виконавча директорка організації Мішель Мітчелл.

“Я справжня прихильниця цієї вакцини”

Олександра Легг закінчила школу незадовго до того, як в Англії почали впроваджувати щеплення від ВПЛ.

У 2021 році, саме коли вона планувала весілля, у віці 30 років їй діагностували рак шийки матки.

“Я пам’ятаю, як почула ці слова і просто не могла нормально дихати”, – каже вона.

“Я була дуже засмучена – у мене все життя промайнуло в голові, це було дуже важко”.

Під час лікування їй видалили лімфатичні вузли в черевній порожнині, хоча хірургам вдалося зберегти невелику частину шийки матки, що дало їй шанс завагітніти.

Підпис до фото,Олександра та її трирічна донька Айві, яка народилася після того, як жінка перенесла лікування раку шийки матки

Лише через рік народилася Айві. Її друге ім’я – Марвелла, що означає “диво”.

“Ті дев’ять місяців були дуже страшними, бо я могла втратити її будь-якої миті”, – розповідає жінка.

Олександра каже, що її життя могло б бути значно менш травматичним, якби їй зробили щеплення від ВПЛ. Вона закликає тих, хто має право на щеплення, зробити його.

“Я справжня прихильниця цієї вакцини, і коли Айві підросте, вона буде першою в черзі”, – додає жінка.

Зменшення кількості смертей – лише верхівка айсберга

Професор Сазені, який спеціалізується на епідеміології раку в Лондонському університеті королеви Марії, називає зниження смертності після впровадження вакцини “лише верхівкою айсберга”.

“У міру того як вакциновані покоління дорослішатимуть, ми побачимо ще більше врятованих життів від раку шийки матки”, – додає він.

“Нове дослідження показує, як важливо підтримувати високий рівень щеплення від ВПЛ, щоб захистити більше людей”.

Уряд Великої Британії пообіцяв ліквідувати рак шийки матки як проблему громадського здоров’я до 2040 року.

Однак останні дані показують, що рівень вакцинації по країні впав нижче рекомендованого.

Дані UK Health Security Agency свідчать, що у 2024–25 роках 76% дівчат в Англії були вакциновані до 15 років – значно менше за 90%, які, за даними ВООЗ, необхідні для ліквідації раку шийки матки.

“Вкрай важливо, щоб уряд Великої Британії та системи охорони здоров’я терміново відреагували на це цільовими заходами, щоб охопити ті громади, де рівень щеплення найнижчий”, – каже Мішель Мітчелл із Cancer Research UK.

Доктор Шаріф Ісмаїл з UK Health Security Agency закликав молодих людей зробити щеплення, якщо вони пропустили його.

Попри впровадження вакцини проти ВПЛ, жінкам віком 25–64 років і надалі рекомендують проходити скринінг шийки матки (ПАП тест).

Хлопці також отримують вакцину від ВПЛ із 2019 року, що допомагає захищати їх від раку ануса, пеніса, горла та ротової порожнини, а також зменшує ризик передачі вірусу дівчатам.

Міністерство охорони здоров’я та соціальної допомоги Англії заявило, що дослідження демонструє “надзвичайний вплив вакцинації від ВПЛ”.

“Ми підвищуємо охоплення вакцинацією, щоб більше молодих людей отримали цей життєво важливий захист – зокрема через кампанії пізнішої вакцинації в аптеках громад”, – сказав речник.

Він додав, що жінкам, які ще не пройшли скринінг, надсилають набори для самотестування на ВПЛ.

Як в Україні

З 2026 року щеплення від ВПЛ почали робити дівчатам й в Україні. Вакцину внесли в національний календар щеплення, а відтак, вона є безкоштовною для дітей, які потрапляють в цільову групу.

Щеплення пропонують у першу чергу дівчатам-підліткам приблизно в 12–13 років. Саме в цей період вакцина є найбільш ефективною, оскільки вона захищає організм ще до можливого контакту з вірусом.

У майбутньому програму можуть розширити на інші вікові групи та хлопців.

Україна закупила сучасну 9-валентну вакцину проти ВПЛ (типу Gardasil 9). Вона захищає від найбільшої кількості небезпечних типів вірусу, які можуть спричинити рак шийки матки.

Національна програма в Україні передбачає 1 дозу вакцини. Як пояснювали BBC News Україна лікарі, є переконливі дані, що одна доза для людей молодше 20 років працює не гірше, ніж дві дози.

За перші місяці програми щеплення отримали приблизно 47,5 тисяч дівчат у віці 12–13 років, повідомила ВООЗ. Це близько 11% цільової групи.

Щеплення від вірусу папіломи людини для хлопчиків та дівчаток роблять вже у 39 країнах ЄС.