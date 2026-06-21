Марш “КиївПрайд” на підтримку ЛГБТ-спільноти, який відбувся в Києві в суботу, зібрав 5 тис учасників та наразі вже завершився, повідомляється на сторінці акції у Facebook.

“Прайд тривав 2 години, 1,2 кілометра. Хода рушила від Червоного корпусу КНУ, далі бульваром Тараса Шевченка, вулицею Євгена Чикаленка до станції метро “Площа Українських Героїв”. Марш об’єднав ЛГБТК+ людей, військових, ветеранів і ветеранок, правозахисниць, дипломатів, громадські організації і союзників та союзниць спільноти з усієї України”, – йдеться в повідомленні.

Організатори повідомили, що їхніми вимогами до влади лишається не ухвалювати проєкт нового Цивільного кодексу, оскільки той, за їх словами, містить дискримінаційні положення та суперечить зобов’язанням України в межах європейської інтеграції, а натомість забезпечити виконання дорожніх карт трансформацій із залученням ЛГБТІК+ організацій як повноправних партнерів у процесі змін.

Також вони вимагають визнати сімейні партнерства для військових і цивільних осіб, запровадити кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, а також привести медичне законодавство щодо транс-переходу у відповідність до одинадцятого перегляду Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (МКХ-11).

Як повідомляється в телеграм-каналі Київського метрополітену, Станції метро “Площа Українських Героїв” на Оболонсько-Теремківській (М2, “синій”) та “Палац спорту” на Сирецько-Печерській (М3, “зеленій”) лініях, а також пересадковий вузол між ними, які не працювали з ранку в неділю, відновили свою роботу.

Одночасно з акцією “КиївПрайд” в центрі Києва пройшов мітинг прихильників традиційних цінностей та традиційних родин, які виступали проти одностатевих партнерств та проведення “КиївПрайду”, особливо в День батька, який також відзначається в Україні сьогодні, передає Інтерфакс.

Під час проведення акції в Києві була оголошена повітряна тривога, над столицею пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко в Телеграм повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав киян перебувати в укриттях.

Правоохоронці закликали учасників акції також прослідувати в укриття, з такими ж закликами виступили організатори акції “Київ-Прайд” після вибухів, але це зробила лише частина учасників акцій. Більшість учасників обох заходів залишалися на місцях, але згодом почали розходитись.