Поблизу Сичавки Одеської області третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному колі в море.

Про це повідомили у ДСНС Одещини.

Від початку пошукових робіт рятувальники обстежили 6 кілометрів узбережжя, 210 гектарів надводної поверхні та 4,5 гектара морського дна. До пошуків залучені водолази, рятувальники, психологи та фахівці безпілотних систем.

19 червня дівчинка разом із прабабусею пішли купатися на стихійному пляжі, відпочивати на якому заборонено, поблизу однієї з баз відпочинку. Через сильну течію дитину на надувному колі почало відносити на глибину. Прабабуся намагалася врятувати дівчинку, однак не змогла.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження фактом зникнення малолітньої дитини — п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникнення безвісти».

Із початку червня на водоймах України зафіксували 64 інциденти, унаслідок яких загинули 53 українці, серед них дев’ятеро дітей.

За минулий тиждень під час купання загинули 14 людей, зокрема, одна дитина.

Рятувальники навели кілька нещодавніх випадків. Зокрема, у Києві на озері Верхнє Вигурівське під час купання пірнув і не виринув підліток 2011 року народження. Також днями у Чернігові рятувальники дістали з річки Стрижень тіло хлопчика 2015 року народження.

Ще один випадок стався 21 червня на Сарненщині Рівненської області. Поліція повідомила, що вночі до них звернулася жінка, 13-річний син якої напередодні поїхав кататися на велосипеді й не повернувся. На пошуки залучили поліціянтів, рятувальників та місцевих жителів.

Близько 10 ранку тіло хлопця виявили в річці Горинь поблизу села Цепцевичі. На березі знайшли велосипед та одяг дитини. Видимих ознак насильницької смерті не виявили, триває судово-медична експертиза. Слідчі проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства з приміткою «нещасний випадок».