Продовження активної участі політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є “стратегічною помилкою”, від якої програють усі.

Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск.

“Подальше заглиблення політиків у Польщі та Україні в конфлікт є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин. У розмовах зі своїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити рівень напруження. Це – нелегке завдання”,- написав Туск.

Нагадаємо, свої польськи ордени Білого орла після рішення Навроцького повернули Польщі Зеленський, Буданов, Кучма, Ющенко, Порошенко та ряд інших українських політиків та колишній депутата польського Сему.