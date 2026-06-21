Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька опублікував зворушливий допис в Instagram, який присвятив своїм дітям.

-Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є.

Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки… Народжені з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово «разом» — це про них 🙂

І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, — це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато?

Їхнє щастя — моє щастя!

А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня!

Святослав Вакарчук виховує двох дітей: сина Івана (народився у червні 2021 року) та доньку Соломію (народилася у червні 2022 року). Їхня мама — українська продюсерка Євгенія Яцута. Артист тривалий час приховував родину від публічності, проте згодом почав ділитися зворушливими деталями їхнього виховання.