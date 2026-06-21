У Криму і Севастополі зокрема вже не приховують надзвичайної ситуації в енергетиці півострова.

За повідомленням призначеного окупантами “губернатора” Міхаіла Развожаєва, у Севастополі обмежується робота громадського транспорту, зупиняється робота поромів, супермаркети, великі ТЦ і кафе зачинятимуться о 20:00, вулиці у темну пору доби не освітлюватимуться, з 22 червня «до особливого розпорядження» скасовуються усі заходи на відкритому повітрі.

Продаж пального цивільним залишається під забороною. Тож якщо раніше з Криму російські туристи їхати не хотіли, то тепер не можуть. А у пабліках сперечаються на тему, чим саме Україна вдарить по Кримському мосту.