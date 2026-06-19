Віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Швейцарії на зустріч з іранською делегацією для проведення переговорів. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Делегація США готова вирушити за першої ж нагоди. Але логістика переговорів з Іраном ніколи не була простою чи передбачуваною. Наразі повідомляємо, що віцепрезидент не виїжджає сьогодні ввечері. Ми з нетерпінням чекаємо на початок технічних переговорів якомога швидше», — йдеться у повідомленні.

Раніше видання Al Mayadeen повідомило, що іранська делегація не поїде до Швейцарії через триваючі порушення Ізраїлем режиму припинення вогню в Лівані.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, США та Іран дистанційно підписали меморандум про завершення війни – на його тлі втеча з Афганістану виглядає тріумфом