У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави розповів про дипломатичні зусилля для досягнення миру. Президент і Прем’єр-міністр обговорили результати саміту Групи семи, який відбувся в Евіані.

Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Наша країна готова до відкриття решти кластерів і розраховує на прогрес найближчим часом.

Лідери відзначили важливість гуманітарної допомоги Україні з боку Словаччини, зокрема постачання медичного обладнання для однієї з лікарень Вінниччини.

Особлива увага – взаємовигідній співпраці в енергетичній сфері, зокрема розбудові прикордонної інфраструктури.

Лідери також обговорили проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій. Володимир Зеленський запросив Роберта Фіцо приїхати в Україну з візитом.