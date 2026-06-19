Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб
танків – 12 040 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од.
артилерійських систем – 44 298 (+58) од.
РСЗВ – 1 881 (+4) од.
засоби ППО – 1 432 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од.
крилаті ракети – 4 787 (+4) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од.
спеціальна техніка – 4 309 (+3) од.
Дані уточнюються.