Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки Рамштайну.

-Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою.

Наші ключові пріоритети незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів.

Ракети для Patriot та захист неба

Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну критично важливими ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Далекобійна артилерія

Близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Українські дрони

Понад $1 млрд буде інвестовано в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони.

Окремо вдячний Президенту Володимиру Зеленському за лідерство в залученні міжнародної підтримки та кожній країні, яка підтримує Україну.

Дякую партнерам за підтримку, що посилює наших військових і дає практичний результат на полі бою, – резюмував Федоров.