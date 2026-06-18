«Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити» – саме так охарактеризував телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном Президент України Володимир Зеленський.

Як він повідомив на своєму телеграм-каналі, лідери підбили підсумки перемовин на саміті G7.

«Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи.



Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити. Дякую!», – йдеться в повідомленні Президента України.