У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

Глава держави поінформував про важливі зустрічі з партнерами на саміті G7 та речі, які домовилися реалізувати щодо підтримки України й тиску на Росію.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує одержати додаткові перехоплювачі та ракети до комплексів Patriot. За словами Президента, триває робота щодо отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО.

Обговорили реалізацію програми PURL та її наповнення новими внесками від партнерів, а також роботу над створенням власної європейської антибалістики.

Президент подякував Генеральному секретарю НАТО за підтримку й запрошення на саміт Альянсу, який відбудеться в Анкарі в липні. Володимир Зеленський і Марк Рютте говорили про те, як можна посилити результативність саміту для захисту України.