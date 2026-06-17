Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

Про подальші плани він розповів у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Попереду сьогодні зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також запланована аудієнція в Короля бельгійців Філіпа.

Це важливі дні для посилення нашого захисту: будуть зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн» і засідання Європейської ради.

Дякую всім, хто допомагає і підтримує нас. Європа має бути сильною та єдиною. Саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Європа вступає в переговори – президент ЄвроРади Кошта вже двічі говорив з Кремлем