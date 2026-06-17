У Брюсселі завершився перший день зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Головною темою стала підготовка до майбутнього саміту Альянсу, який відбудеться 6–7 липня в Анкарі.

Про це повідомляють «Новини LIVE».

Під час засідання союзники зосередилися на двох ключових питаннях — збільшенні оборонних витрат та ролі Сполучених Штатів у системі колективної безпеки НАТО.

Однією з головних тем стало обговорення підвищення оборонних витрат країн-членів Альянсу до 5% ВВП. За попередніми планами, цього показника союзники мають досягти до 2035 року, однак керівництво НАТО закликає пришвидшити цей процес.

Окремо учасники зустрічі обговорили роль Сполучених Штатів у системі колективної безпеки. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що американська військова присутність у Європі не скорочується, а США залишаються ключовим партнером Альянсу.

Значну увагу союзники приділили Україні. Учасники засідання обговорили подальшу військову допомогу, а також розвиток співпраці у сфері оборонних технологій.

Окремо було відзначено український досвід протидії безпілотникам, який, за оцінками НАТО, є одним із найефективніших у сучасній війні.

У четвер переговори в штаб-квартирі НАТО продовжаться. Також відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

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