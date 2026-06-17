У Центральній бібліотеці ім.М.Л. Кропивницького відбулася мистецька подія — відкриття персональної виставки миколаївської майстрині Ірини Гурської «Атласна симфонія квітів».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Експозиція стала першою персональною виставкою авторки та відкрила для відвідувачів дивовижний світ вишивки атласними стрічками. До неї увійшло 14 фактурних панно, на яких розквітли пишні півонії, ніжні нарциси й першоцвіти, польові ромашки, маки та волошки, витончені іриси й тюльпани. Завдяки майстерному поєднанню кольорів, фактур і об’ємних елементів квіткові композиції здаються живими, наповнюючи простір красою та гармонією.

Понад двадцять років Ірина Гурська присвячує себе мистецтву вишивки стрічками. У кожній її роботі відчуваються любов до природи рідного краю, тонке відчуття прекрасного та невичерпне творче натхнення. Саме тому представлені панно не лише захоплюють технічною майстерністю, а й дарують глядачам особливі емоції.

Відкриття виставки зібрало поціновувачів декоративно-ужиткового мистецтва, друзів, колег і шанувальників творчості майстрині. Гості мали змогу ближче познайомитися з авторкою, дізнатися більше про особливості унікальної техніки вишивки стрічками та насолодитися справжньою симфонією квітів, створеною її талановитими руками.

Особливого настрою заходу додали музичні подарунки. Для присутніх прозвучала пісня «Червоні тюльпани» у виконанні Олександра Яцини — соліста клубу шанувальників творчості Назарія Яремчука, а також пісня «Червоні маки» у виконанні Ганни Крапівіної — солістки Народної вокальної студії Будинку вчителя. Музичні композиції гармонійно доповнили квіткову тематику виставки та стали справжньою окрасою події.

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