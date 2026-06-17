На території регіону тривають заходи щодо протидії правопорушень, пов’язаних із незаконним виловом водних біоресурсів під час нерестової заборони. На водоймах регіону співробітники підрозділу поліції на воді разом із представниками Держрибагентства та Держекоінспекції проводять відповідні рейди як з берега, так і з води з метою недопущення вчинення правопорушень.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, впродовж минулого тижня під час спільного патрулювання узбережжя Бузького та Тилігульського лиманів поліцейські виявили 16 сіток, що були встановлені, ймовірно, браконьєрами для незаконного лову водних біоресурсів. Таким чином, за допомогою незаконних знарядь лову правопорушники виловили 3,5 кілограмів риби, яку правоохоронці повернули у водоймища.

Окрім того, поліцейські виявили трьох правопорушників, які здійснювали риболовлю за допомогою незаконних знарядь лову. З місць подій поліцейські вилучили 11 сіток та 64 кілограмів риби різного виду. За порушення правил використання об’єктів тваринного світу на рибалок склали адмінпротоколи за ст. 85 КУпАП. Сума збитку, завдана рибному господарству, склала понад 122 тисячі гривень

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині виявили креветкового браконьєра (ФОТО)