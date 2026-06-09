Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками ВСП 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України встановлено факт незаконного вилову водних живих біоресурсів у Чорному морі поблизу села Лугове Миколаївського району Миколаївської області.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Так, 5 червня під час проведення природоохоронних заходів виявлено використання заборонених знарядь лову — трьох ятерів, за допомогою яких здійснювався незаконний вилов водних біоресурсів без відповідного дозволу на спеціальне використання. У результаті перевірки виявлено незаконно добуті водні біоресурси: 632 креветки, 8 бичків, 1 глось та 6 крабів.

За даним фактом державними інспекторами складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи буде направлено до районного суду.

Розрахунок шкоди, завданої рибному господарству України, проведено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1042 від 29 вересня 2023 року.

Загальний розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок незаконного добування водних живих біоресурсів у Чорному морі, становить понад 19 тисяч гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, Потім дивуємося, що риби немає. Браконьєр на Миколаївщині наловив дрібноти на майже 218,5 тис.грн. (ФОТО)