Президент Володимир Зеленський повідомив, що лист, надісланий 4 червня очільнику Кремля Володимиру Путіну з пропозицією про зустріч і завершення війни, приніс “результат, який був потрібен”.

Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Суспільне.

Проте про який саме результат йдеться, президент не уточнив.

“Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив, і у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен”, — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що протягом місяця надсилав листи до різних інституцій, зокрема в США та ЄС. У такий спосіб Зеленський прагнув привернути більше уваги до України та отримати додаткові “антибалістичні спроможності”.

“В мене були різні цілі. Наприклад, пишучи до Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча би трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усім детальними, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей”, — зазначив президент.