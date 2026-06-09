Як повідомляло ІншеТВ, Сьогодні у Москві підірвали чергового генерала (ФОТО, ВІДЕО)

Дамір Давидов очолював одне з управлінь ГРАУ Міноборони РФ та відповідав за постачання армії ракетами та артилерійськими снарядами, передає Nexta.

Бомба була закладена під днищем його BMW та спрацювала незабаром після початку руху.

За даними The Insider, за операцією могла стояти СБУ.

Це вже другий російський генерал, який загинув під час вибуху в мікрорайоні Авіаторів за останній рік. У квітні там було ліквідовано генерала Ярослава Москалика.