Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні, що суперечитиме спробам Європи тиснути на Росію, щоб вона припинила війну.

«Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння», – заявив журналістам у Софії у вівторок міністр оборони Дімітар Стоянов. Він закликав до «справедливого миру, який буде визначено обома сторонами, що беруть участь у конфлікті», передає Bloomberg.

Його коментарі перегукуються з позицією прем’єр-міністра Румена Радєва про те, що війна не буде вирішена на полі бою. Радев – колишній командувач ВПС, який обіймав посаду президента до січня – неодноразово виступав проти військової підтримки Києва Європейським Союзом.

Він також закликав до скасування санкцій проти Кремля на тій підставі, що вони шкодять європейській економіці. Прем’єр-міністр, який обійняв посаду минулого місяця, пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях.

Балканська країна є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, які були вирішальними для Києва на початку війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС.

З 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.

План припинити підтримку з’явився лише через кілька днів після того, як лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали президента Росії Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню, яке дозволить розпочати переговори щодо довгострокової мирної угоди.

Путін відхилив заклик українського лідера Володимира Зеленського зустрітися та домовитися про припинення його повномасштабного вторгнення, яке розпочалося понад чотири роки тому.

Хоча роль ЄС у мирному процесі є «надзвичайно важливою», Стоянов сказав, що «йому буде важко грати роль посередника, оскільки ЄС допомагає Україні в її зусиллях у цій війні».