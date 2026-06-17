Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, зокрема промислові та інші спільні проєкти, які можуть реалізувати Україна та Індія. Окрема увага – роботі спільних підприємств і вже досягнутим результатам, повідомляють в Офісі Президента України.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обмінялися думками щодо потенціалу такого взаємовигідного партнерства та погодилися, що важливо його розвивати.

Прем’єр-міністр Індії наголосив, що готовий оперативно розглянути всі пропозиції України. Лідери домовилися, що команди будуть у контакті.

Як повідомляло Інше ТВ, Президенти України та Бразилії обговорили шляхи для досягнення миру