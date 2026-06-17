Міністерство фінансів США не повідомило про продовження винятку щодо російської нафти з санкцій, який було запроваджено на 30 днів у березні цього року, після чого його продовжували у квітні та травні.

Про це пише агентство Reuters, передають «Українські Новини».

Раніше сьогодні, 17 червня, президент США Дональд Трамп не дав однозначної відповіді на запитання журналістів щодо відновлення санкцій проти Росії.

“Ми вивчаємо це питання. Ми стежимо за тим, наскільки знизиться ціна на нафту. Вона дійсно стрімко падає“, — сказав Трамп на саміті G7 у Франції.

За день до цього, 16 червня, американський лідер натякнув, що США можуть дозволити відновлення санкцій, скасувавши виняток.

“Скоро ми зможемо це зробити, тому що нафта тепер надходить із Близького Сходу”, — заявив Трамп.

Reuters нагадує, що у 2025 році адміністрація Трампа ввела санкції проти російських нафтових компаній “Роснафта” та “Лукойл” з метою чинити тиск на Москву для завершення війни в Україні.

Після початку війни Ізраїлю та США проти Ірану наприкінці лютого Ормузька протока опинилася заблокованою. Країни Перської затоки втратили можливість експортувати нафту. На тлі цього Вашингтон запровадив виняток із санкцій для російської нафти, яка постачається морським шляхом. Його двічі продовжували, і в ніч на сьогодні, 17 червня, термін його дії закінчився.

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