Росія почала масово використовувати власні системи придушення супутникового сигналу Старлінк. Це може бути проблемою для української армії, яка активно використовує цей зв’язок для керування ударними дронами.

ВВС News Україна поговорила про це, а також про українські “старлінкольоти” з технічним експертом, радником міністра оборони Сергієм Бескрестновим (позивний “Флеш”).

Що відомо про російську систему

Американська система супутникового зв’язку Старлінк залишається однією з ключових переваг української армії над російською.

Вона не лише забезпечує інтернетом і зв’язком підрозділи, але й дозволяє українським операторам БПЛА керувати ними “в онлайн-режимі”, атакуючи цілі противника. То ж не дивно, що Москва кидає значні ресурси, щоб позбавити Київ цієї переваги.

Особливо на фоні того, що цьогоріч удари ЗСУ так званими “старлінкольотами” з дальністю 200-300 км стали насправді масовими і ефективними. Це поставило логістику РФ на межу колапсу на Півдні та в Криму.

Підпис до фото,Комплекс “Волна Купол Гарант” в об’єктиві українського дрона 422 ОП БПС. В цей час його атакує інший БПЛА. В кожному причепі розміщено по дві супутникові антени, які глушать Старлінк

Вдень 15 червня пресслужба 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ поширила відео знищення “системи подавлення сигналу Старлінк”.

На запису зафіксовано, як український дрон атакує комплекс з шести великих білих контейнерів чи причепів, які стоять поруч в одному місці.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (позивний “Флеш”) в інтерв’ю BBC News Україна розповів, що це російська система радіоелектронної боротьби “Волна Купол Гарант” і армія РФ починає масово застосовувати її на фронті, щоб захиститися від українських дронів.

Її принцип дії доволі простий: в причепах заховані по дві супутникові антени, які відстежують проліт супутника і випромінють в його бік потужні сигнали, щоб заглушити. В такій ситуації супутник не може встановити стабільний зв’язок з терміналами Старлінк на цій території.

Антенна система може зніматися з причепів і розміщуватися на одній платформі або монтуватися прямо на землю. Кожна антена візуально схожа на яйце, але всередині яйця ховається супутникова тарілка з механізмом повороту.

Комплекс “Волна” може працювати як на генераторах у кожному причепі, так і від зовнішньої лінії електроживлення.

На сайті виробника – підприємства “Русский купол” (“Російський купол”), яке виробляє і активно постачає армії РФ засоби РЕБ – немає жодної інформації про комплекс під назвою “Волна Купол Гарант”.

Підпис до фото,За словами Сергія Флеша, антени комплексу “Волна Купол Гарант” візуально схожі на яйця і перевозяться у спеціальних причепах

Масштабне використання

Чи нові ці російські системи і чи армія РФ тільки зараз почала їх використовувати – запитала BBC News Україна в Сергія Бескрестнова.

С.Б. Вперше ми побачили цю систему в дії на Харківському напрямку в 2024 році. Вона там заважала нашим Старлінкам працювати. Ми її тоді дуже швидко знайшли і уразили.

Росіяни побачили, що ми її знайшли достатньо швидко і що така система не дуже довго проіснувала на фронті. Тому з того часу ми її загалом більше і не фіксували. Був один випадок, коли на Півдні її зафіксували, але загалом тотально росіяни не використовували цю систему.

Але ми знаємо, що це таке, ми знаємо, як вона працює.

Зараз ми почали фіксувати її масштабне використання останні кілька тижнів – з того моменту, як ми почали своїми “міддл-страйками” активно атакувати логістику РФ.

BBC News Україна. Масштабне використання – це скільки? Сотні систем чи десятки?

С.Б. Ні, їх не може бути сотні, тому що ця система дуже дорога. Є інформація з російських джерел, що одна така система коштує 1,5 млн доларів. Тому ми фіксуємо до десятка таких систем.

Підпис до фото,Сергій Бекрестнов каже, що російські засоби РЕБ проти Старлінку доволі легко виявляти і знищувати. Попри це Москва продовжує масштабувати їх використання

Чи є у цих систем слабкі місця

BBC News Україна. А де ці системи розміщені? Де їх фіксували?

С.Б. Вони намагаються захищати ними об’єкти критичної інфраструктури і логістичні шляхи.

BBC News Україна. Це відбувається на Півдні чи і на Сході України також?

С.Б. Я не можу вам сказати, де ми їх фіксуємо, бо це наша таємниця. Щоб ворог не знав, де в нас є спроможності і де очікувати наших ударів. Загалом ми фіксуємо їх там, де ми працюємо по логістиці росіян “міддл-страйками”.

BBC News Україна. Ці системи “Волна Купол”, на вашу думку, ефективно себе показують? Це той засіб, який росіяни будуть масштабувати?

С.Б. Це рішення не можна назвати технологічним, бо ці системи працюють достатньо просто. Цей засіб РЕБ має велику потужність і його завдання – пригнічувати прийомні канали приймача на супутнику. Тобто це не щось таємне, це не є якесь ноу-хау. Це стандартний принцип, по якому працює РЕБ проти супутника і не тільки проти нього.

Але у цієї системи є тільки одна проблема – супутників у Старлінка дуже багато, а ця система може пригнічувати лише той супутник, який обслуговує зону поруч. Це дістанція десь 20 кв км. Тобто якщо система стоїть в центрі, то вона робить захист навколо себе до 3-4 км.

BBC News Україна. Це дуже маленька площа захисту, вірно?

С.Б. Так, ця система достатня лише для того, щоб закривати один об’єкт критичної інфраструктури, наприклад, підстанцію. Що вони і роблять. Або якийсь склад чи логістичну ділянку.

Підпис до фото,Один з комплексів РЕБ “Волна Купол Гарант” вибухнув і згорів після атаки українського дрона. Відео оприлюднене Сергієм Флешем

BBC News Україна. Наскільки я пам’ятаю, то у терміналів Старлінк є можливість автоматично підключатися до іншого супутника, якщо зв’язок втрачається?

С.Б. Так, це можливо, але якщо тільки поруч є інший супутник, який може обслуговувати термінал. Але буває, що такого нема. І що тоді робити?

BBC News Україна. Правильно я розумію, що “Волна” – це фактично єдина робоча система наразі у росіян проти Старлінку? Бо раніше багато було заяв про систему “Пересвет” , яка мала б глушити сигнал супутника.

С.Б. “Пересвет” була робоча назва. Цю систему, про яку я розповідаю, хтось називає “Пересвет”.

BBC News Україна. Тобто це та сама система РЕБ?

С.Б. Цілком ймовірно, що це і є система “Пересвет-М”. Тут часто виникає плутанина, бо взагалі “Пересвет” створювався як російський комплекс лазерної зброї.

BBC News Україна. За вашими даними їх виробляє фірма “Російський купол”, яка базується в Сімферополі в Криму. Тобто в зоні досяжності українських дронів.

С.Б. Так, але треба розуміти, що це лише юридична адреса компанії. Ми не знаємо, де їх фізично виробляють. Те, що в документах вказано “Сімферопіль”, ще нічого не означає.

BBC News Україна. Вочевидь, ці системи споживають багато енергії і мають певне випромінювання. То чи важко українським силам їх виявляти?

С.Б. Тут є два нюанси.

Їх дуже важко сховати. По-перше, їх роботу моментально бачить SpaceX, який фіксує, коли з’являються перешкоди в каналах роботи супутникового зв’язку. SpaceX може відразу сказати, що в певній точці працює засіб РЕБ, який впливає на обслуговування і якість роботи мережі.

По-друге, якщо щось має потужне випромінювання в космос, то це фіксують супутники радіорозвідки, наприклад, країн НАТО, наших партнерів.

Тому приховати таку систему і забезпечити її довгу роботу дуже важко. Я думаю, що це саме та причина, чому її ворог не використовував дуже довгий час. Вони її протестувати на Харківському напрямку, ми дуже швидко її знайшли і знищили. В росіян достатньо багато фахівців, які це розуміють.

Як загалом виглядає робота цієї системи? На причепах стоять по дві антени, які слідкують за рухом супутниками, який пролітає над точкою обслуговування.

Підпис до фото,Українский дрон FP-2, який керується за допогомою Старлінку, атакує понтонні переправи на кримському перешийку. Атаки таких БПЛА по логістиці РФ на Півдні в останні тижні стали масовими

BBC News Україна. Чому тоді росіяни вирішили повернутися до використання цих систем, якщо ви кажете, що їх достатньо легко виявити і знищити?

С.Б. Бо це війна. Ракети ж теж літають, хоча є ППО, яке їх має збивати. Росіяни розуміють усі ризики, але в них є нагальна проблема з логістикою. Вони розуміють, що ми атакуємо їх дронами на Старлінках і в них зараз просто немає іншого виходу, ніж використовувати ці системи.

Тому ми зараз будемо намагатися виявляти їх і знищувати, а вони будуть намагатися будувати все нові і нові системи.

BBC News Україна. За вашими даними, чи намагаються росіяни якось впливати на супутники Старлінк безпосередньо на орбіті?

С.Б. Ні, бо це дуже важко. Їх можна тільки збивати. Бо супутники “спілкуються” між собою лазерними променями, а їх антени потім дивляться вниз на Землю. Теоретично можливо запустити супутник, щоб він десь літав і впливав на супутники Старлінка, але це взагалі маячня, я вважаю.

Чи знайшли росіяни заміну Старлінку

BBC News Україна. Після того, як взимку SpaceX повністю обрубив доступ росіян до Старлінку на фронті, чи знайшли вони йому заміну?

С.Б. Ні. В них є проект, який називається “Бюро 1440”, і який влада РФ подає як аналог Старлінку. В рамках нього вони в березні запустили перші 16 супутників на орбіту, але вже один з них впав. Щось з ним трапилось. Вони роблять тестування системи, зараз ці супутники не використовуються для військових потреб.

Росіяни кажуть, що їм необхідно для покриття вивести на орбіту 250 супутників. Щоб зробити якісне покриття, треба щоб їх було 700, а краще 1 тис.

Це все ще не буде, як у SpaceX, але принаймні поруч. Путін сказав, що все вже готово і залишається тільки масштабувати проект. Я можу над цим тільки саркастично посміятися, бо “масштабувати” – це найдорожчий і найважчий процес в усьому цьому. Плюс росіяни після березня так і не запустили чергову партію супутників, хоча в них плани були до кінця цього року запустити 250.

BBC News Україна. Тобто це не реально і навіть не питання перспективи найближчих років?

С.Б. Я не можу сказати реально це чи ні, бо Росія – це космічна держава і в неї є достатньо грошей, щоб зробити це реальним.

В них є достатньо космодромів і ракет, але чи є в них потенціал дуже швидко побудувати і запустити стільки супутників – це, мабуть, ніхто не знає навіть в самій РФ. Зараз я не бачу в них плану запускати, наприклад, раз у місяць по 10 супутників. Якби це було, то я б сказав: так, вони змогли вийти на планові запуски і це небезпека для нас.

Підпис до фото,Український військовий налаштовує термінал Старлінк на фронті. Для української армії це основний засіб зв’язку з 2022 року.

Чи настав перелам у війні

BBC News Україна. Це значить, що на полі бою росіяни продовжують використовувати лише меш-системи для керування дронами?

С.Б. Так, на полі бою це меш-системи. А також супутники на геостаціонарних орбітах, які в них є. Мова про “Ямал-Експрес” і військові супутники “Благовест” та інші.

Також вони використовують WiFi-мости і оптоволоконні кабелі. Керування через низькоорбітальні швидкісні інтернет-супутники в них немає взагалі.

І це для них велика проблема і вони це розуміють.

BBC News Україна. Те, що Україна змогла цьогоріч масштабувати застосування своїх “міддл-страйк” дронів на Старлінках можна вважати “переломом” у цій війні? Чи це “вікно можливостей” обмежене і росіяни скоро зможуть знайти засоби протидії?

С.Б. Ні, воно буде достатньо довго. Ми розуміємо, що РФ – це географічно дуже велика держава і захищати усю територію їй дуже важко від наших ударів.

Дійсно, зараз є “вікно можливостей” і росіяни будуть шукати якусь протидію, але в них немає зараз достатньо потенціалу, щоб наприклад, засобами ППО закривати всю територію. Як в глибині, так і на передньому краю.

Я думаю, що це “вікно” для нас ще не дуже швидко закриється.

BBC News Україна. Але чи є це “переломом” у війні? Чи може цей фактор “переламати” спрожності росіян?

С.Б. Ще й як може! Я ще раніше заявляв, що нам не вистачало сегменту “міддл-страйків”. Тоді пріорітетом був deep-strike і на нього йшли всі гроші. Тепер їх вже достатньо і зараз є час та ресурси, щоб закривати потребу в middle-strike.

Команда, яка прийшла в Міноборони, зараз дійсно думає над технологічною війною, а не як це було раніше. І ми розуміємо, що саме нам треба робити.

Зокрема і тому ми зараз робимо ставку на “міддл-страйки”. Чому? Тому що ні одна армія в світі не може працювати без логістики. Які б круті хлопці не були на фронті, але без логістики війна неможлива. Бо це про доставку боєприпасів, амуніції, провіанту, підвіз особового складу. Коли ми все це знищимо, то це буде біда для росіян.

Це, по-перше, буде біда для Криму, де вже є логістичний колапс. По-друге, ми будемо також створювати поблеми для росіян на інших фронтах.

BBC News Україна. Коли українські deep-strike дрони успішно б’ють вглиб РФ, то доволі часто в російських телеграм-каналах можна зустрітити меседж, що ці БПЛА теж керуються Старлінком, а значить, SpaceX таємно ввімкнув для українців доступ до супутникового зв’язку над російською територією. Чи дійсно це так?

С.Б. Старлінк над територією РФ не працює, крапка. Там немає його зони обслуговування і це чітко вказано на сайті SpaceX.