Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.



Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей», – написав Президент України.



Фото: The Royal Family

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