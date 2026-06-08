Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» в оздоровчий сезон щотижнево проводить моніторинг циркуляції збудників інфекційних захворювань в водному середовищі в межах офіційних пляжів та рекреаційних зон.

Про результати досліджень повідомили в МОЦКПХ, передає Інше ТВ.

«За аналітичними даними, відібрані 1 червня поточного року проби води з річки Інгул (пляж «Стрілка» в м. Миколаїв), річки Південний Буг (пляж «Райдуга» в м. Первомайську, міський пляж в м. Південноукраїнську), а також з Бузького (пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» в м. Миколаїв) та Тилігульського (рекреаційна зона с. Коблево) лиманів за мікробіологічними показниками відповідали державним медико-санітарним нормативам якості води для купання. Холерний вібріон в пробах води не виділено», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці травня цього року у Миколаєві нагадали, що заборона на купання в річках продовжує діяти.