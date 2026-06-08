Зазначається, що перед вибухом над лісом уже піднімався чорний дим — це може свідчити про те, що на територію складу спочатку впав БПЛА.

З аналізу супутникових знімків видання передбачає, що внаслідок вибуху могли постраждати або загинути військові. Підтверджених даних про це немає.

На зараз відомо, що п’ятеро жінок контужено внаслідок вибуху на складі боєприпасів у селі Білівське Бєлгородського округу

Вибуховою хвилею в адміністративній будівлі, трьох багатоквартирних та понад 20 приватних будинках вибито вікна, пошкоджено дахи, фасади та вхідні групи, повідомили в оперштабі.

Влада почала евакуацію села.