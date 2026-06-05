«Була розмова з нашою дипломатичною командою. Готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів із європейськими партнерами, і також готуємося до форматів з американською стороною. Знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України, і я дякую всім у Сполучених Штатах, хто з нами, з Україною, і старається зробити ситуацію кращою для захисту життя.



На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру.

Сьогодні була також доповідь Служби безпеки України. Звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ – ЦСО “А” – номер один по ураженнях ворога на фронті. Результативно ми захищаємо свою державу й незалежність. І сьогодні погодив СБУ нові наші операції.

Слава Україні!»



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1563-го дня війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Путін відповів на листа Зеленського зверненням до своїх вояків – “работайтє, братья”