Як пише Быть Или, відповів максимально зневажливо. Він не збирається зустрічатися із Зеленським. І не має наміру закінчувати війну. Зустріч із Зеленським він допускає лише для підписання капітуляції.

Повний коментар мовою оригіналу.

Песков подсунул мне бумажку [письмо Зеленского]. Зеленский упоминал мой возраст. Есть мои коллеги и постарше меня. Но главное – это не возраст, а дееспособность и работоспособность.

Автор [Зеленский] упомянул время моего пребывания у власти. Ну, на выборы надо идти. В Украине замолкли насчёт выборов.

Автор [Зеленский] сказал, что не нужно следовать Анкориджу. Но почему отказывать администрации США в качестве гаранта?

Мы все видели, как Дональд занимался воспитанием автора этого письма [Зеленского], указывал на дресс-код. Давать “Рэмбо. Первая кровь” может быть уместно, но не везде. Хочу поблагодарить Дональда за эту работу [по воспитанию Зеленского], но есть ещё над чем работать.

Не очень правильно с украинской стороны, а точнее совсем неправильно переходить к публичной дискуссии. Это даёт мне право сказать о некоторых вещах, о которых никто не знает. Это уже без всяких шуток.

Три недели назад один из наших бизнесменов сказал, что его приглашают в Киев. Я сказал, что не могу вас посылать ни в каком качестве, но не могу вам запретить. Этот господин поехал в Киев и встречался с автором этого письма [Зеленским]. Вернулся. Зеленский просил о встрече. Но из пустого в порожнее перекладывать… Были Минские соглашения, а потом выяснилось устами Германии и Франции, что это было нужно, чтобы выиграть время для перевооружения Украины.

Не вижу смысла встречаться. Смысл для украинской стороны – остановить наступление наших вооружённых сил. А нам нужны договорённости на длительную историческую перспективу.

Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно “поприсутствовать” при подписании каких-то документов.

Это было 21 мая, в 22 мая украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске. Теперь уже я позвонил этому бизнесмену: [спросил], что это, они просят о встрече и совершают такие преступления?

Письмо [Зеленского] с элементами хамства. Это что, создание условий для личных встреч и переговоров? Или создание обстановки, при которой невозможно проводить никаких личных встреч? Думаю, это второе.

Обращаться нужно не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на ЛБС: “Вся страна смотрит на вас. Работайте, братья”.

[То есть это значит “нет”. Вы не встретитесь с автором письма?] Пока не вижу смысла.

Нагадаємо, вчора був опублікований Відкритий лист Президенту Російської Федерації від Президента України