На дорогах державного значення в Україні у період підвищення температури повітря запроваджуватимуть сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Агенство відновлення, пише УНН.

Йдеться про тимчасові заходи, необхідні для збереження дорожнього покриття під час спеки.

Обмеження діятимуть для великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Їх запроваджуватимуть за температури повітря вище +28°C.

Такі заходи пояснюють тим, що за високої температури асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Рух великогабаритного вантажного транспорту в таких умовах може деформувати дорожнє полотно та пришвидшити його руйнування.

На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах встановлюватимуть відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Крім того, спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об’єктів дорожнього сервісу визначать місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень.

Водночас обмеження не поширюватимуться на транспорт, який:

ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;

перевозить небезпечні вантажі;

перевозить продукти, які швидко псуються;

транспортує живих тварин і птицю;

здійснює військові перевезення;

доставляє вантажі для потреб Сил оборони.

Водіїв і перевізників закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Про початок дії сезонних обмежень і місця для тимчасового відстою великовагового транспорту їх повідомлять додатково.